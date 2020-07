"Guai a te se frequenti altri uomini". Torna l'incubo dell'ex marito, moglie terrorizzata e minacciata

Con la scusa di sentire la figlia, continunava a vessare l’ex moglie riversando su di lei una ossessione morbosa e grave disprezzo morale. E a minacciarla in caso di frequentazioni con altri uomini.

E’ quanto scoperto dagli agenti della squadra mobile di Foggia che, coordinati dalla procura di Foggia, hanno eseguito una ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti un uomo di 55 anni, stalker recidivo per il quale erano state, in passato, adottate già altre misure.

L'indagato si è reso responsabile del reato di stalking nei confronti dell'ex moglie. In particolare lo stesso, spinto da futili motivi, di ossessione morbosa e di disprezzo morale per la sua ex consorte, la perseguitava con numerose telefonate che effettuava anche con il pretesto di sentire la figlia. Nel corso delle conversazioni telefoniche l’uomo prospettava ritorsioni in danno dell’incolumità fisica della donna, qualora avesse frequentato altri uomini.

L'indagato già a marzo 2017 è stato destinatario di un’altra misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, per analoghi episodi di violenza e minaccia nei confronti sempre dell'ex moglie. Successivamente, avendo violato le disposizioni disposte dall'autorità giudiziaria, a febbraio 2018, gli era stata revocata la misura cautelare dell'allontanamento della casa familiare, sostituendola con quella più grave degli arresti domiciliari.