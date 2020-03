Audio WhatsApp, "c'è una dipendente positiva al Coronavirus". Mercati di città: "Falso, è partita la denuncia all'autore"

"C'è una dipendente dei Mercati di città, alla sede di via Zara, che è risultata positiva al test per il Coronavirus". È la notizia annunciata in un audio whatsapp che in brevissimo tempo fa il giro dei telefoni della città, propagando il panico.

Ma l'audio, come i tanti affastellatisi da quando è divampata l'emergenza Covid-19, è falso. "Nessuno di noi sta male, nessuno di noi è risultato positivo al Coronavirus. Tutte le mattine ci sottoponiamo ai controlli previsti, e alla misurazione della temperatura. Grazie a Dio stiamo tutti bene", racconta una dipendente.

La smentita arriva anche dall'azienda: "Informiamo i nostri clienti che sta girando un audio whatsapp falso e diffamatorio, che millanterebbe la positività al Coronavirus di una delle nostre dipendenti della sede centrale di via Zara".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'azienda sta inoltre provvedendo a segnalare alle autorità competenti, per risalire alla fonte dell'audio e denunciarla. "Siamo dolenti che, in un momento così difficile, mentre si cerca di rendere un servizio e di contrastare le difficoltà del territorio legate al Covid-19, ci sia chi con tanta cattiveria e violenza verbale assuma tali comportamenti infimi e subdoli, mancando di rispetto a tutta la comunità. Rimaniamo sempre a vostra disposizione, con tutta la sicurezza e la disponibilità che stiamo, con enormi sacrifici e con lo sforzo di tutti i nostri collaboratori, adottando in questi giorni così particolari per tutti noi".