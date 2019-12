Con un accendino dà fuoco al tendone di una attività commerciale: polizia sorprende piromane a Foggia

Con un accendino, stava appiccando il fuoco al tendone di una attività commerciale del Quartiere Ferrovia, a Foggia. Polizia sorprende e denuncia piromane.

È successo la sera del 22 dicembre quando, durante il consueto servizio di prevenzione e controllo del territorio, alla Sala Operativa della questura è giunta la segnalazione di un danneggiamento ai danni di un’attività commerciale a Foggia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato il fumo uscire dal tendone posto a copertura dell’ingresso dell’attività commerciale e una persona che, alla vista dei poliziotti, cercava di allontanarsi. Il rogo è stato prontamente spento e la persona sospetta è stata fermata ed identificata.

L’uomo, un cinquantenne di Lucera, ha ammesso di aver appiccato il fuoco alla struttura plastificata. Sequestrato anche l'accendino utilizzato. Il piromane è stato accompagnato in questura e denunciato in stato di libertà per danneggiamento seguito da incendio.