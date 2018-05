Furto in appartamento in via Guglielmi, fermata una donna: nella borsa c'era la refurtiva

Sorpresa dalla polizia con parte del bottino di un furto in appartamento, messo a segno poco prima, in una abitazione di via Alfredo Guglielmi. Beccata dagli agenti della Squadra Volanti della questura, una donna di nazionalità serba, denunciata.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il furto era stato messo a segno poco prima, intorno alle 15.30; immediato l'allarme lanciato alla polizia. In breve tempo, la Volante ha individuato in una via poco distante due donne serbe e le ha fermate per un controllo: una delle due nascondeva nella borsa 270 euro e un orecchino di diamanti, più le chiavi di casa dell'appartamento, asportate duranta la "visita" appena effettuata. Per il fatto, la donna è stata denunciata per furto; la refurtiva riconsegnata ai proprietari di casa.