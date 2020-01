In auto con un coltello a serramanico, ma si imbatte in un posto di blocco: giovane beccato (e denunciato) dalla polizia

In auto con un coltello a serramanico, beccato (e denunciato) 24enne in piazza Cavour. E' accaduto la scorsa notte, a Foggia, dove gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Campania” e dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani del posto.

Dal controllo al sistema Mercurio in dotazione al reparto, gli agenti hanno accertato che entrambi i ragazzi, di 23 e 24 anni, avevano numerosi precedenti di polizia a proprio carico. Considerato anche l’atteggiamento di insofferenza al controllo, i due sono stati sottoposti a perquisizione che, mentre per il più giovane ha dato esito negativo, per il 24enne (conducente dell’auto) ha permesso di recuperare un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 cm, custodito nel bracciolo dell’auto. Per il fatto, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma impropria.