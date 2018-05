Furbetto del pass ‘pizzicato’ dalla polizia: girava con un permesso per disabili della nonna deceduta

Un automobilista foggiano è stato fermato dagli agenti: all’incrocio tra via Gramsci e viale Ofanto aveva superato le auto in coda al semaforo. Dal controllo successivo è stato rinvenuto il permesso per portatori di handicap falsificato nella data di scadenza