Auto rubate e cannibalizzate, polizia sorprende quattro malviventi in via del Mare: fuga, inseguimento e un arresto

Auto rubate e fatte a pezzi, una vera e propria catena di ‘smontaggio’ per eliminare traccia dei mezzi provento di furto. E’ quanto scoperto nella giornata di ieri, a Foggia, dagli agenti del reparto volanti.

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, in via del Mare, gli agenti hanno notato quattro uomini nei pressi di un casolare che stavano caricando su un Fiat 35-10 alcuni componenti di una Ford Mondeo, successivamente risultata rubata. I quattro, scoperti in flagranza, hanno tentato la fuga a bordo di un autocarro e di una Fiat Panda che è stata poi abbandonata per fuggire a piedi.

Con non poca difficoltà, gli operatori sono riusciti a fermare uno dei fuggivi e a recuperare (oltre alla Fiat Panda e al Fiat-35-10 usato per il trasporto dei componenti rubati), anche numerosi arnesi utili allo smontaggio e scasso delle auto.

Sempre nella stessa area è stato rinvenuto e sequestrato un motore di una Ford e vari componenti di un’autovettura verosimilmente provento di furto.

L’uomo fermato, un foggiano di 47 anni, è stato denunciato in stato di libertà per i reati di riciclaggio, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la persona domiciliata presso il casolared, nelle cui pertinenze era stata scoperta l’attività di smontaggio auto, è stata denunciata per i reati di favoreggiamento e riciclaggio.