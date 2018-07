Atti osceni in luogo pubblico, interviene la polizia: denunciate quattro donne

Continuano i controlli anti-prostituzione ordinati dalla questura di Foggia. Nella giornata di ieri, 26 luglio, gli agenti della Squadra Volante ed i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo sono stati impegnati in un servizio mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno lungo la Statale 673, alla periferia della città. Nel complesso, otto donne di varia nazionalità sono state accompagnate in questura; di queste, quattro sono state denunciate per atti osceni in luogo pubblico. L’attività di prevenzione, poi, ha impedito che altre donne si riposizionassero lungo la strada per svolgere l’attività di meretricio.