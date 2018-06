Non sono stati spari, ma colpi di martelletto: indagini in corso sull'auto danneggiata in via Fraticelli

I carabinieri ne hanno avuto subito il sospetto; i rilievi della scientifica hanno poi confermato il tutto. L'auto danneggiata ieri pomeriggio, all'interno di un cortile privato in via Fraticelli, a Foggia, non è stata colpita da proiettili. Chi ha agito, infatti, avrebbe utilizzato un martelletto, con il quale ha infanto i finestrini lato passeggero di una Toyota Rav4, scheggiato il parabrezza e danneggiato parte della carrozzeria.

L'auto, di proprietà di un dipendente Telecom, ma in uso alla moglie, era parcheggiata in un cortile privato: l'azione è stata velocissima: due - tre colpi secchi sull'auto, che hanno tratto in inganno i residenti della zona, scambiandoli per pistolettate. Poi la fuga. Il proprietario del mezzo ha assicurato ai militari di non aver ricevuto minacce; si indaga a 360°. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso il passaggio degli autori del gesto.