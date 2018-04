Shock a Foggia, vandali danneggiano la piazzetta dietro il Comune. Morese: "Follia"

Blocchi di cemento divelti e scaraventati sulla pavimentazione: la piazza alle spalle del Comune di Foggia è stata, ancora una volta, vandalizzata e danneggiata. E' accaduto nel pomeriggio di oggi e, a darne notizia, dal proprio profilo FB, è l'assessore all'Ambiente Francesco Morese, che bolla l'accaduto con un lapidario commento: "Follia...". Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nè sono state danneggiate le auto in sosta presenti nella parte superiore dello slargo. Intanto, è caccia ai vandali: la zona, infatti, è dotata di telecamere per sicurezza e per la videosorveglianza di una attività commerciale. La stessa piazza fu vandalizzata, lo ricordiamo, il 30 marzo dello scorso anno, quando ignoti distrussero i marmetti che delimitano lo spiazzo pedonale.