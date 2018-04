Foggia, paura in via San Severo: crolla solaio di un appartamento

Attimi di paura, intorno alle 13 di oggi, in via San Severo, alla periferia della città, dove è crollato il solaio di un appartamento a livello strada. L'immobile in questione, al civico 95, era disabitato, pertanto non si registrano feriti. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona, che hanno udito prima un tonfo e poi hanno notato lo squarcio nella copertura del manufatto. Sul posto è stato immediato l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando di Foggia che ha messo in sicurezza la struttura, sulla quale verranno effettuati ulteriori accertamenti tecnici.