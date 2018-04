Paura in piazza Sant'Eligio: crolla palo della luce e piomba nel mezzo di un incrocio

Crolla palo della pubblica illuminazione e piomba nel mezzo di un incrocio. E' accaduto intorno alle 13, orario di punta, a Foggia, all'angolo tra piazza Sant'Eligio e via Sant'Antonio. Solo per un caso fortuito, l'incidente non ha provocato danni a cose o persone. Sul posto, insieme ai tecnici del Comune, è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia Locale che ha transennato la zona e regolato il traffico per limitare i disagi.