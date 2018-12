Muore prima di giungere allo stadio, Foggia omaggia Federico. La Cremonese: “Grazie di cuore”

Sarebbe dovuto essere una serata di festa. Una trasferta in terra pugliese per seguire la propria squadra del cuore, insieme agli amici di sempre. Poi un malore, il cuore che improvvisamente si ferma, una vita che si interrompe. A 43 anni, tra Termoli e San Severo. Così, se n’è andato Federico Scazzoli, imbianchino di Pizzighettone, comune di poco più di 6mila anime in provincia di Cremona.

La tragedia ha sconvolto un’intera tifoseria, che non si è presentata allo stadio. Uno Zaccheria rumoroso e festante come sempre, dove all’inizio del secondo tempo è piombato un surreale silenzio quando la notizia si è diffusa tra i presenti.

Al termine della partita, il tecnico Rastelli ha dedicato un pensiero al giovane tifoso, unitamente al messaggio di cordoglio della società grigiorossa, al quale si è aggiunto poco dopo quello del Foggia calcio. “Vicini alla Cremona ultras”, il messaggio comparso su uno striscione della Curva Sud all’esterno dello Stadio Zaccheria. Vicinanza e sensibilità apprezzate dalla società lombarda: “L’U.S. Cremonese ringrazia sentitamente tutti i tifosi del Foggia per la sensibilità e la vicinanza dimostrate ai familiari di Federico e ai ragazzi della Curva ‘Erminio Favalli’. Grazie di cuore!”.