Ponti e weekend di primavera: 270 pattuglie Polfer impiegate su treni e stazioni

Il compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise diretto da Luigi Liguori, in occasione delle festività del 25 aprile e 1° maggio, ha potenziato l’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni illegali nelle stazioni ferroviarie ed a bordo dei treni. Dal 20 aprile al 2 maggio, sono state impiegate 270 pattuglie nelle stazioni ferroviarie; 107 sono stati i treni della lunga percorrenza diurna/notturna e delle tratte regionali sui quali è stata garantita la presenza di operatori della polizia ferroviaria; 15 sono stati i servizi antiborseggio negli scali; 34 le pattuglie impiegate lungo le tratte ferroviarie per la prevenzione dei furti di cavi rame, per il collocamento di ostacoli sui binari e per il lancio di oggetti contro i treni in movimento.

Attuati anche specifici servizi di prevenzione per garantire la sicurezza delle migliaia di fedeli giunti ad Alessano e Molfetta in treno per la visita di Sua Santità Papa Francesco nelle città di Alessano e Molfetta, lo scorso 20 aprile, per le solenni celebrazioni del XXV anniversario della morte di don Tonino Bello. Nel complesso delle citate attività, sono state sottoposte a controllo 4.856 persone, ritenute sospette, delle quali 615 di nazionalità straniera, tra cui 2 non in regola con le norme di soggiorno sul territorio italiano; 3 le persone tratte in arresto, 2 per rapina e 1 per non aver ottemperato all’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale; 7 le persone denunciate all’autorità giudiziaria per reati vari; 20 le sanzioni amministrative elevate.