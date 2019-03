Le periferie di Foggia al setaccio della polizia: fermato minore con 4 'bombe' sullo scooter

Operazione di controllo del territorio nei quartieri periferici di Foggia. E' l'attivitò ad alto impatto effettuata nell’ambito dei servizi di contrasto a varie forme di illegalità diffusa in ambito cittadino.

Così, nella giornata di ieri, 20 marzo, è stato effettuato un servizio straordinario nei quartieri Candelaro, Borgo Croci e Comparto Biccari ed in particolare via San Severo, viale Candelaro, via Lucera, via Capitanata e via Capezzuto, Parco san Felice, Croci nord e via Saggese. Al servizio hanno preso parte 3 equipaggi composti dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, agenti della Polizia Amministrativa, agenti della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine, 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e 2 equipaggi della Guardia di Finanza.

L'attività è stata svolta mediante posti di controllo in luoghi strategici in modo da cinturare l’area dell’intervento, controllo di arrestati e detenuti domiciliari nonché sorvegliati speciali, controllo di alcuni esercizi con maggiore concentrazione di avventori o che presentano condizioni di degrado e perquisizioni domiciliari nei confronti di elementi della criminalità comune ed organizzata.

L’azione sinergica ed articolata sul territorio ha consentito di contrastare efficacemente ogni forma di attività illecita saturando i quartieri interessati, allo scopo di assicurare serenità e sicurezza agli operatori economici ed alla cittadinanza. Nell’ambito di tali attività, personale della Polizia Amministrativa unitamente a personale della Guardia di Finanza procedeva al controllo di un circolo sociale e di un esercizio pubblico. Nel corso del servizio, in piazza Aldo Moro, è stato intimato l'alt conducente di uno scooter 'Scarabeo' che circolava senza casco protettivo come anche il passeggero.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo il soggetto perdeva il controllo del veicolo cadendo a terra. Il conducente, ventinovenne, era privo di patente di guida ed il ciclomotore non era revisionato, né assicurato. Nella disponibilità del minore è stata, altresì, rinvenuta una busta di plastica contenente 4 involucri esplodenti sottoposti a sequestro penale per i quali si è reso necessario l’intervento di personale specializzato degli artificieri di Bari; in merito, il minore è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari per il trasporto di materiale esplodente.

Nel complesso, nel corso dell'attività sono state controllate 163 persone, di cui 56 con pregiudizi di polizia, 16 agli arresti domiciliari e 3 sorvegliati speciali. Fermati e controllati anche 72 veicoli ed elevate 9 contestazioni al Codice della Strada. Effettuato un sequestro penale e due sequestri amministrativi; verificati un esercizio pubblico e un circolo privato. Tre le persone accompagnate in ufficio, 7 le perquisizioni personali effettuate, 3 quelle domiciliari.