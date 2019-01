Dal Mercato Rosati al Quartiere Ferrovia, polizia a caccia di abusivi: scattano i controlli alle 'bancarelle'

Abusivismo commerciale, controlli della polizia in città, dal Mercato Rosati al Quartiere Ferrovia a Foggia. Lo scorso 24 gennaio, infatti, gli agenti del Reparto Volanti, unitamente a personale della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio straordinario sul tema, con particolare riguardo alla zona del Mercato Rosati.

Il controllo effettuato ai vari ambulanti ha determinato la redazione di verbali di violazione alla legge regionale nr. 24 art. 61/3 nei confronti di due ambulanti abusivi. Entrambi i gestori provvedevano a smontare le bancarelle dal marciapiede di Corso Roma ed a ripristinare lo stato dei luoghi. Sono stati effettuati altri controlli ad altri titolari di bancarelle che risultavano in possesso della licenza.

In via Nedo Nadi, invece, personale della Guardia di Finanza ha sequestrato 182 supporti CD musicali e 52 DVD a carico di un cittadino gambiano con regolare permesso di soggiorno. I controlli sono stati estesi anche al Quartiere Ferrovia per verificare la presenza di persone dedite al bivacco.

Altro controllo è stato effettauto su un autobus proveniente da Napoli in Viale Aviatori per verificare la presenza di persone dedite al trasporto di merci per la vendita senza licenza. Durante l’intero servizio sono state elevate quattro contravvenzioni al Codice della Strada