Stretta sugli abusivi, pioggia di multe e sequestri. Chiuso anche un circolo privato per utilizzo di videogiochi vietati

Nella giornata di ieri, a seguito di Tavolo Tecnico Interforze, tenutosi nei giorni scorsi nella locale Questura, è stato eseguito un servizio straordinario di controllo, finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale.

Tale servizio è stato espletato con l’intervento sinergico di agenti della Polizia Amministrativa e Sociale, e dell’Ufficio Volanti, nonché personale del locale comando di Polizia Municipale.

Sono stati, pertanto, sottoposti a controllo diversi commercianti dediti prevalentemente alla vendita di prodotti ortofrutticoli, dislocati tra la zona di Via Einaudi e quella periferica di Via Bari.

Durante tale servizio, a carico di un commerciante abusivo, sono stati sequestrate diverse centinaia di kg di frutta ed elevate sanzioni amministrative per un ammontare di circa 5000,00 (cinquemila) euro. La scorsa settimana gli stessi controlli sono stati effettuati a diversi venditori ambulanti in città, tra cui uno con il banco sito lungo viale Europa, al quale è stata elevata violazione amministrativa con conseguente sequestro della merce per circa 120 Kg di ortaggi.

Un altro venditore con il banco vendita in Via Nannarone, invece, è stato sanzionato amministrativamente perché non in regola con l’occupazione del suolo pubblico e invitato al ripristino dei luoghi. Medesimo provvedimento adottato nei confronti di un altro venditore in Piazza Aldo Moro.

Nei prossimi giorni, tali servizi si ripeteranno con una cadenza periodica, al fine di arginare l’annoso fenomeno dell’abusivismo commerciale in questa provincia.

Infine, al termine di un controllo presso un circolo privato sito in via D’Addedda, gli agenti della Polizia Amministrativa hanno riscontrato l’utilizzo di 4 apparecchi videogiochi c.d. Totem che consentivano l’accesso a piattaforma di gioco vietata dalla normativa vigente. Gli apparecchi sono stati, dunque, sottoposti a sequestro.

Su proposta della Polizia Amministrativa il 31 gennaio scorso, l’Ufficio Attività Economiche del Comune ha disposto la chiusura del predetto circolo privato per 5 giorni.