Guerra ai lavavetri, Polizia Locale ai principali incroci cittadini: sequestrate 11 mazze tergicristallo

Giro di vite della Polizia Locale, che a Foggia ha intensificato le attività di contrasto relativamente al fenomeno dei lavavetri che stazionano, sempre più numerosi, ai principali incroci semaforici della città. Nella giornata di oggi, gli agenti hanno controllato i principali crocevia cittadini: - via Natola/Viale degli Aviatori, viale Michelangelo/viale Ofanto, Corso Roma/viale Ofanto, viale I Maggio/viale di Vittorio e via Manfredonia/via Sant'Antonio - recuperando e sequestrando 11 mazze tergicristallo e tutto l'occorrente per il lavaggio dei vetri delle auto. L'attività di controllo continuerà anche nei prossimi giorni.