La 'Banda Bassotti' alla sbarra: condanne che vanno dai 2 ai 5 anni per otto foggiani

Arrivano le condanne, nel processo con rito abbreviato, per i membri della 'Banda Bassotti', ovvero gli otto foggiani accusati, a vario titolo, di reati quali furto in abitazione, in cantiere edile, ricettazione, evasione e calunnia.

Nel complesso, si tratta di condanne che vanno dai 2 ai 5 anni, per complessivi 26 anni e 8 mesi di reclusione. Alla sbarra, anche due donne. Nel dettaglio, il giudice Carmen Corvino ha inflitto 2 anni a Gaetano Iammarino di 54 anni, 3 anni e 4 mesi a Savino Tripputo di 30 e 5 anni a Nicola Marasco di 36. Ancora, 2 anni e 8 mesi al 26enne Antonio Stallone e al 40enne Giuseppe Calabrese. Inflitti 4 anni ad Anna Piserchia di 32, 5 anni a Anna Ameri di dieci anni più grande e 2 anni a Claudio Tripputo di 29. La banda fu sgominata dai carabinieri che eseguirono gli arresti, su ordinanze del gip, in due momenti distinti, ovvero tra il mese di maggio e il mese di giugno dello scorso anno.