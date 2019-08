Ranieri in concerto a Foggia: corsa al biglietto per i posti a sedere. Centinaia di persone in via Galliani, una donna colta da malore

A circa tre ore dall'inizio dello spettacolo "Sogno e son desto" di Massimo Ranieri in Piazza Cavour, c'è già ressa al Palazzetto dell'arte dove dalle ore 17 sono disponibili i ticket per i posti a sedere, 500 in tutto, messi a disposizione per gli over 65.

Per il ritiro dei pass si è provveduto alla distribuzione di bigliettini numerati. Il caos si è generato quando alle persone in possesso dei bigliettini se ne sono aggiunte altre in cerca di un posto a sedere

In poco meno di un'ora centinaia di persone si sono recate presso la sala Rosa del Palazzetto dell'Arte. Una donna è stata colta da malore, prontamente soccorsa dal personale del 118 presente.