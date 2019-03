Volantini contro il 'degrado notturno', residenti stanchi: "Grazie Comune di Foggia"

Sono comparsi questa mattina sulle attività commerciali e in giro per le strade del centro. Una serie di volantini stampati da cittadini foggiani stanchi del “degrado” e della “inciviltà”. Il riferimento è soprattutto alla movida notturna del sabato sera che imperversa su via Arpi e arterie del centro storico, creando disagio ai residenti che vorrebbero riposare. Ma non solo quella del weekend. “All’amministrazione comunale: grazie per il degrado quotidiano” si legge a caratteri cubitali.

E ancora: “Basta con il degrado notturno sino alle 5.00 del mattino. C’è una legge sul degrado e la quiete pubblica! Spero che le autorità lo tengano presente!”. Oppure: “Nelle città civili e nei centri storici si produce solo cultura e non degrado e non degrado. I nostri amministratori tutto questo lo sanno ma sono sordi alle richieste di noi residenti e di tutte le persone civili!”. Non è la prima volta che i residenti del centro storico protestano contro i ritmi e i decibel della movida foggiana.