Tensione in via Sbano, Tribunale ordina l'intervento della forza pubblica: murati accessi abusivi ad alcune abitazioni

Momenti di tensione questa mattina, in via Sbano, a Foggia, dove - su ordine del Tribunale di Foggia - la forza pubblica è intervenuta per chiudere aperture abusive di accesso ad alcune abitazioni. Fortunatamente non si sono verificati incidenti. Sul posto polizia, carabinieri, ufficiali giudiziari, ambulanza del 118 e polizia locale.