In overdose rischia di soffocare: i carabinieri gli salvano la vita, decisivo anche l'intervento dei sanitari

Un tragico epilogo scongiurato grazie ai carabinieri. Così la vita di un uomo è stata tratta in salvo. È quanto accaduto in Piazza Scaramella a Foggia, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, intorno alle 2.30, quando i militari hanno rinvenuto un uomo che accusava una grave crisi respiratoria causata da una overdose.

I carabinieri hanno subito prestato soccorso all’uomo, applicandogli le manovre essenziali per migliorare la respirazione, in attesa dell’arrivo dei sanitari, giunti immediatamente sul posto con una automedica. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato con una fiala di adrenalina, è stato trasportato in codice rosso presso il Pronto Soccorso di Foggia.