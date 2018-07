Paura sulla Foggia-Candela, assaltato blindato "Cosmopol" ma la rapina fallisce

Attimi di panico, intorno alle 8 di questa mattina, lungo la Foggia - Candela dove, all'altezza dell'uscita Castelluccio/Orta Nova, un commando armato ha assaltato un mezzo portavalori dell'istituto 'Cosmopol'. I malviventi, però, non sono riusciti a portare a termine il colpo. L'azione, stando a quanto trapelato fino ad ora, è stata messa a termine con le modalità classiche di assalto: sbarramento della strada, speronamenti in corsa, mezzi incendiati e, pare, spargimento di punte chiodate lungo l'asfalto. Sul posto, per i rilievi e le indagini del caso gli uomini dell'Arma dei Carabinieri. Con loro vigili del fuoco e polizia. Nessuno, durante le concitate fasi della tentata rapina, è rimasto ferito.