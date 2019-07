Minaccia shock alla cordata interessata al Foggia. Landella: "Non lasciatevi condizionare"

Franco Landella commenta l'atto intimidatorio di questa mattina a Bitonto presso l'abitazione di Pasquale Mario Bacco, amministratore delegato della Meleam, alla guida di una delle cordate imprenditoriali che hanno hanno manifestato la volontà di acquisire il titolo sportivo del Foggia Calcio.

"Il vigliacco e macabro atto intimidatorio, è un gesto gravissimo, sul quale sono certo forze dell’ordine ed inquirenti faranno presto luce individuando i suoi autori. A Pasquale Mario Bacco e a Bellisario Masi formulo dunque, a titolo personale ed istituzionale, la mia totale solidarietà".

Il sindaco precisa e conclude: "A tutti coloro i quali hanno formulato il proprio interesse per il futuro del Foggia Calcio e ad eventuali nuovi soggetti rivolgo un appello a non lasciarsi disincentivare o condizionare da comportamenti come questo, che non rappresentano né la comunità foggiana né la tifoseria della nostra squadra di calcio, che vanta una tradizione antica e nobilissima"