Foggia calcio: rimesso in libertà il patron Fedele Sannella

In questi giorni di nebuloso e preoccupante silenzio, che non contribuiscono a dipanare i dubbi sul futuro del Foggia Calcio, arriva però una buona notizia: Fedele Sannella torna in libertà.

E' stata dunque accolta l'istanza dei legale del patron del Foggia, arrestato il 24 gennaio scorso, e sottoposto ai domiciliari due mesi dopo (il 23 marzo). Sannella è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio: secondo l'accusa, avrebbe ricevuto e riciclato personalmente 378.750 euro contante di provenienza illecita, reimpiegandoli nel Foggia Calcio, sia attraverso la corresponsione di somme di denaro in nero a calciatori, allenatori e procuratori, sia mediante pagamenti funzionali alla gestione della società calcistica.