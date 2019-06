Foggia Calcio: militari delle Fiamme Gialle negli uffici della società rossonera

Al momento non si conoscono i motivi ma da circa un'ora i militari delle Fiamme Gialle, non del comando provinciale di Foggia, starebbero effettuando una serie di controlli negli uffici della Società rossonera presso lo Stadio Zaccheria.. La notizia sta facendo il giro del web.

Non si conoscono i motivi. Il Foggia Calcio, lo ricordiamo, dopo la retrocessione in B e le vicende giudiziarie per le quali lo scorso campionato è stato penalizzato di sei punti, ha presentato domanda di iscrizione, che però, nei prossimi giorni verrà bocciata dalla Covisoc.