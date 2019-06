Foggia Calcio, presunta frode fiscale e riciclaggio: militari della GdF allo Zaccheria e al pastificio dei Sannella

Questa mattina i militari della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno effettuato perquisizioni nei locali della società del Foggia Calcio presso lo stadio Zaccheria e anche nel pastificio Tamma dei patron dei rossoneri, i fratelli Franco e Fedele Sannella.

I controlli sarebbero stati disposti nell'ambito di una inchiesta per una presunta frode fiscale e riciclaggio connessi alla gestione del Foggia, che, lo ricordiamo, dopo la retrocessione in B e le vicende giudiziarie per le quali lo scorso campionato è stato penalizzato di sei punti, ha presentato domanda di iscrizione, che però, nei prossimi giorni verrà bocciata dalla Covisoc.

Aggiornato alle 15.04