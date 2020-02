Paura in via Figliolia: palo della luce cede per il forte vento e piomba su un balcone

Il forte vento che si sta abbattendo sulla Capitanata non ha risparmiato neppure il comune capoluogo. In via Figliolia, proprio le raffiche di vento, hanno causato il cedimento di un palo della luce. È accaduto circa un'ora fa.

Il palo si è lentamente piegato per poi piombare sul balcone della palazzina di fronte, per fortuna, senza causare danni a persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco e i tecnici del Comune.