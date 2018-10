Si spezza grosso ramo di un albero in via Tugini: auto danneggiata, strada bloccata

Un grosso ramo di albero è caduto, poco fa, in pieno centro, a Foggia, sferzato dal vento e dalle pioggia delle ultime ore. E' successo in via Tugini dove un ramo di uno dei pini presenti lungo i marciapiedi è crollato su una Lancia Musa percheggiata lungo la via, piazzandosi al centro della carreggiata. Al momento la strada risulta bloccata. Sul posto, i vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza della zona.

