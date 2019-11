Paura in via Caldara: cede palo della pubblica illuminazione e si schianta su un'auto

Paura questa mattina, in via Caldara angolo via Dattoli, a Foggia, dove un palo della pubblica illuminazione è crollato al suolo, schiantandosi su un'auto in sosta.

Sul posto, per bonificare e mettere in sicurezza la strada, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di una pattuglia della Polizia Locale. Danneggiata una Fiat Punto in sosta. Non risultano feriti.