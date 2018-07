Cade albero in via Gioberti, danneggiate auto in sosta. I residenti: "Non ne possiamo più"

Ancora un albero caduto, ancora in zona stadio. L'ennesimo pino è crollato al suolo poco fa, in via Gioberti, danneggiando due auto in sosta, una Ford Focus e una Fiat 500. Il fatto è successo intorno alle 15: sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco e della polizia locale. Stanchi i residenti della zona, che a FoggiaToday spiegano: "Quegli alberi cadranno ad uno ad uno. Non ne possiamo più, faremo una petizione al Comune".

