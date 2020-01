ULTIM'ORA | Boato a Foggia: bomba fa saltare in aria un'auto in via D'Aragona

Ancora boati a Foggia. Una bomba è esplosa pochi minuti fa in via D'Aragona, all'interno di un cortile privato in via D'Aragona, a pochi metri dal cimitero comunale.

L'ordigno è stato posto sotto una Range Rover, andata quasi totalmente distrutta: l'esplosione ha poi danneggiato anche una Fiat Punto bianca parcheggiata a fianco all'altro mezzo, nonché i vetri di alcune abitazioni.

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato e i vigili del Fuoco.