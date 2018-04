Boato nella notte, esplode bomba da 'Bailando Latino': colpita scuola di ballo in via Mameli

Una bomba carta è stata fatta esplodere intorno all'1.30 della scorsa notte, ai piedi della saracinesca della scuola di ballo 'Bailando latino', in via Goffredo Mameli, a Foggia, zona Stadio. L'esplosione è stata fortissima ed è stata nettamente udita da diversi quartieri della città.

Danneggiata la saracinesca e l'ingresso dell'attività, mentre l'onda d'urto ha danneggiato due auto parcheggiate in zona. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, che ha bonificato e messo in sicurezza la zona, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.