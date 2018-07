Esplode bomba carta in via Padre Ardelio della Bella: colpita la "Pescheria del Sole"

Mentre gran parte della città si è riversata in piazza Cavour per assistere al concerto per l'inaugurazione dell'isola pedonale di via Lanza, una bomba è stata fatta esplodere ai danni della 'Pescheria del Sole' in via Padre Ardelio Della Bella, alla periferia sud di Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 23: ignoti hanno posizionato un ordigno artigianale - verosimilmente una piccola bomba carta - ai piedi della saracinesca dell'attività. L'esplosione, nettamente udita dai residenti della zona, ha provocato danni - tutto sommato contenuti - alla saracinesca e alla soglia d'ingresso del locale. Sul posto, per mettere in sicurezza la zona, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Foggia. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona e ascolteranno il titolare della pescheria colpita.