Bomba in vicolo Ciancarella, a Foggia: colpita la friggitoria 'Poseidon', malore per un residente

Atto intimidatorio la scorsa notte, a Foggia, dove un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere in vico Ciancarella, ai piedi della saracinesca del ristorante - friggitoria 'Poseidon', in pieno centro storico.

Il fatto è successo intorno alle 2: la deflagrazione ha danneggiato e divelto la saracinesca e causato danni ingenti all’interno. L’onda d'urto dell'esplosione ha danneggiato anche i vetri delle finestre delle abitazioni vicine. Un residente della zona, a causa dello spavento per il boato improvviso, è stato soccorso dal personale del 118. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno bonificato e e messo in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia: gli agenti sanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.