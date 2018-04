Bomba in viale Di Vittorio, nel mirino il ristorante cinese 'ChinaTown'

Torna l'incubo delle bombe, a Foggia, dove la scorsa notte, un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere in viale Di Vittorio, ai piedi della saracinesca del ristorante cinese 'ChinaTown'. Il fatto è successo intorno alle 2.30: la deflagrazione ha divelto la saracinesca dell'attività e ha causato danni non solo all'esercizio commerciale, ma anche ad alcune auto in sosta. In frantumi anche i vetri delle abitazioni poste al primo piano.

L'esplosione è stata fortissima, e ha gettato nel panico molti residenti della zona, alcuni dei quali si sono riversati in strada. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, mentre le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo i filmati dei sistemi di sorveglianza della zona. Non è la prima volta che un ristorante cinese viene colpito dalle bombe: era già accaduto tre anni fa, in Corso del Mezzogiorno. Solo pochi giorni fa, invece, il 15 marzo, il racket era tornato a colpire prendendo di mira altri due esercizi commerciali, a Foggia: un bar nella centralissima piazza Cavour e un'agenzia di scommesse in viale Pinto.