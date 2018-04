VIDEO | Bimbo di un anno rischia di soffocare, angeli-poliziotto gli salvano la vita

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Angeli in divisa, persone giuste nel momento giusto. Sono gli agenti della Squadra Volanti di Foggia, che ieri mattina, durante la consueta attività di controllo del territorio, hanno salvato la vita ad un bambino di appena un anno. Il fatto è successo in via Telesforo, dove gli agenti hanno notato un uomo con un bimbo in braccio che, disperatamente, chiedeva aiuto.

I poliziotti si sono immediatamente resi conto che il bambino, tra le braccia del papà, non riusciva più a respirare e presentava già il volto cianotico. Il padre disperato spiegava che il piccolo aveva appena avuto una crisi epilettica e che i soccorsi, già allertati, non erano ancora giunti. Immediata la reazione degli agenti che, considerato lo stato del piccolo e il traffico cittadino nell'ora di punta, non ci hanno pensato due volte: hanno preso il piccolo in braccio e a sirene spiegate lo hanno accompagnato in pronto soccorso. Durante il tragitto, sono state effettuate anche alcune manovre per garantire al bambino di mantenere la posizione di sicurezza e di non soffocare con la propria lingua. Il piccolo è stato quindi affidato in extremis al personale medico per le cure del caso.