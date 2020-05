Incendio a Foggia: auto distrutta dalle fiamme in via del mare. Atto doloso o incidente?

Sono in corso le verifiche da parte della polizia locale su un'auto andata a fuoco alle prime luci dell'alba a Foggia, su via del Mare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che avvolgevano la vettura, una Alfa 156, che da un primo controllo è risultata senza assicurazione e di proprietà di un cittadino campano.

L'incendio potrebbe essere stato causato da un'incidente in seguito al quale l'auto è finita fuori strada, ma gli agenti non escludono l'ipotesi che il veicolo sia stato abbandonato dopo essere stato dato alle fiamme.