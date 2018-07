Vandali nella 'Bovio': armadietti ed estintori danneggiati e aule piene di polvere ignifuga

Atto vandalico, la scorsa notte, ai danni dell'istituto scolastico 'Bovio', in viale Colombo, a Foggia: ignoti si sono introdotti all'interno della scuola, danneggiando gli armadietti e svuotando gli estintori presenti, 'inondando' gli ambienti di polvere ignifuga. L'accaduto è stato scoperto in mattinata, quando è stato lanciato l'allarme alla polizia. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti del Reparto Volanti della questura. Dalle prime informazioni raccolte, pare che nulla sia stato asportato dalle aule e dagli uffici; particolare che inquadrerebbe l'accaduto come mero atto vandalico. Al vaglio degli inquirenti la presenza di telecamere utili in zona.