Ignoti sfondano vetrata de 'L'altrocinema", di nuovo nel mirino dei balordi: "L'entusiamo si scontra con la disillusione"

"L’entusiasmo di mostrarvi i lavori, di rendervi partecipi dei progressi e condividere l’attesa anche oggi si deve scontrare con la disillusione del presente e di chi ancora una volta deve subire questi atti delittuosi". Così Francesco Cicolella commenta su Facebook l'ennesima azione violenta nei confronti dell'Altrocinema. Nella notte una delle vetrate del cinema di via Duomo è stata sfondata.

Un'azione i cui autori non hanno un nome, ma che fa male, proprio nel periodo in cui stanno procedendo i lavori di ristrutturazione del cinema. Un tentativo di rilancio dell'attività e del centro cittadino, in barba ai continui furti e atti vandalici dei quali "Laltrocinema" è stato bersaglio nel giro di un anno e mezzo.