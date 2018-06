Atti vandalici a go go: distrutta anche la pubblica illuminazione di Piazza Malvasi. Era nuova di zecca

Erano state sostituite neanche dieci giorni fa. Trentacinque lampade nuove di zecca, per illuminare piazza Malvasi, a Foggia, alle spalle della sede delle Politiche sociali. Oggi l’area verde si presenta buia. Esattamente come alla vigilia dell’intervento. Ignoti le hanno rotte tutte, quelle lampade. E quelle che son state risparmiate dall’idiozia vandalica, subiscono oggi il cortocircuito innescato da quelle danneggiate. Ergo, non funziona più nulla.

Circa mille euro la spesa pubblica sostenuta per l’intervento. Poca roba, si dirà. Forse. Ma è errato il punto di vista. Perché qui si tratta di senso civico assolutamente assente e di inclinazione sadica alla distruzione. Anzi, alla autodistruzione, trattandosi della propria città.

In zona non ci sarebbero telecamere, fa sapere l’assessore Francesco Morese. Motivo per cui tutto resterà impunito. Ora bisognerà attendere un nuovo intervento. Che non si capisce, a questo punto, a cosa possa servire. Se domani la piazza rischia di tornare nuovamente, desolatamente buia.