VIDEO | Altro che "pezzo di casa nostra": ecco come i vandali hanno ridotto l'area fitness di via Cavotta

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"La città è di tutti, curatela, amatela come se fosse un pezzo di casa vostra". Così dichiarò l'assessore comunale Francesco Morese nell'appello ai cittadini formulato durante l'inaugurazione dell'area fitness di Via Cavotta

Era il 15 luglio dello scorso anno. A distanza di nove mesi il piccolo gioiello, realizzato grazie ai fondi regionali 'Punti Sport', è ridotto in uno stato piuttosto precario. I vandali hanno colpito ancora: travi divelte, panche seriamente danneggiate, e altri danni di varia natura emergono da giorni. Diverse le segnalazioni dei residenti, oltre che dei cittadini che in questi mesi hanno usufruito (civilmente) dell'area. Uno spazio pubblico per la realizzazione del quale i residenti avevano indetto una raccolta firme, e che dopo soli nove mesi di vita conta già un numero ingente di danni.