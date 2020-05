La Foggia notturna se ne frega delle restrizioni: da Piazza Padre Pio al centro storico, altri assembramenti senza mascherine

A 20 giorni dall'inizio della Fase 2, e nel primo weekend senza le restrizioni, un dato di fatto è ormai consolidato: a una Foggia complessivamente rispettosa delle restrizioni e degli obblighi in termini di distanziamento e di utilizzazione dei dpi, di giorno, si oppone una Foggia sprezzante delle regole, che ha scambiato l'allentamento del lockdown per un 'libera tutti'. E chi se ne frega delle mascherine, figuriamoci del distanziamento.

Il maxi assembramento denunciato i giorni scorsi nei pressi di Piazza Padre Pio non è stato un episodio singolo. Nella serata di ieri almeno 150 persone affollavano la zona dove è ubicato lo 'Spaccanapoli', senza contare la copiosa presenza di giovani in Piazza Padre Pio (dove l'azione degli incivili ha già ripreso il suo corso), peraltro quasi completamente al buio. Persone ammassate sulle panchine o in piedi raggruppate in pochi metri, quasi tutte senza mascherine.

Lo stesso accade anche nel centro storico. A mezzanotte e mezza nei quartieri settecenteschi la situazione è altrettanto preoccupante. Decine e decine di giovani raccolti in spazi angusti. E anche in questo caso la mascherina è un mero 'accessorio' di cui si servono in pochi. Gli indizi raccolti per generare una prova sono già diversi: a Foggia la movida è ormai ripresa come se niente fosse, eppure il virus viaggia ancora tra noi, malgrado il rallentamento evidente delle ultime settimane.

Soltanto due giorni fa il presidente della Regione Michele Emiliano aveva rimarcato che malgrado l'allentamento delle restrizioni, la movida fosse ancora vietata, nonché di essere pronto a emettere una specifica ordinanza qualora si fossero verificati nuovi comportamenti irresponsabili. A giudicare dalle foto e dalle testimonianze, sembra evidente una riflessione su dei provvedimenti da assumere, prima che sia troppo tardi.