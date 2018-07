Fermato dalla PolFer in stazione: sul suo capo, un provvedimento di cattura della Procura di Genova

Nell’ambito di una vasta e pianificata attività di prevenzione e repressione di reati in danno di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, coordinata dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, alle 11.00 di ieri, il personale PolFer di Foggia, ha fermato il 64enne Vincenzo Sacco, persona già nota a questi Uffici, sul quale pendeva un provvedimento di cattura, per esecuzione ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova, perché condannato ad una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione. Espletate le incombenze di rito, l’arrestato, è stato accompagnato in carcere e messo a disposizione dell’autorità competente.