Rapina, possesso di armi ed evasione: polizia rintraccia e arresta pregiudicato foggiano

Nel corso di un servizio mirato al contrasto della criminalità diffusa, nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato “Gruppo Falchi”- Squadra Mobile, hanno arrestato Valentino Placentino, 32enne pregiudicato foggiano, per i reati di rapina in concorso, violazioni in materia di armi, evasione.

Gli Agenti hanno rintracciato l’uomo nei confronti del quale gravava un ordine di esecuzione del provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per espiazione di una reclusione di un anno, 8 mesi e 13 giorni, per reati commessi dall’aprile 2012 al febbraio 2013. L’uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato prosegue senza sosta la lotta alla criminalità al fine di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini in tutta la Capitanata.