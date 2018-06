Accoltella socio in affari dopo litigio in un bar, poi si presenta in questura: "Sono stato io"

Si presenta in questura con la moglie, e confessa di aver accoltellato un amico durante un litigio. E' quanto accaduto a Foggia, dove nella giornata di ieri, gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un fermo di polizia nei confronti di Fabio Lioce, 40enne foggiano, ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio. Il fatto sarebbe avvenuto nel pomeriggio, all'esito di una violenta lite scoppiata in un bar in Viale Ofanto.

Poco dopo, si è presentato in questura il 40enne che ha consegnato alla polizia anche il coltello utilizzato. Nel frattempo, dal pronto soccorso è partita la segnalazione alla Sala Operativa di un uomo giunto con ferite d’arma da taglio al fianco sinistro, precisando che le sue condizioni erano gravi, tanto che lo stesso è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico. Gli agenti hanno quindi iniziato una attività di riscontro alle dichiarazioni di Lioce, con il coordinamento della Procura della Repubblica; le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Lioce, tanto da consentire al Pubblico Ministero di emettere il decreto di fermo.

L’attività ha consentito anche di acclarare che il motivo della lite tra i due: ovvero mancati accordi sulla divisione di somme di denaro. Secondo quanto ricostruito, i due si erano dati appuntamento nei pressi del bar per un chiarimento, ma la discussione è degenerata e Lioce - impugnando il coltello a serramanico - ha sferrato quattro coltellate al suo socio di "affari”. Ultimate le attività d’indagine, il 40enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della locale Procura della Repubblica.