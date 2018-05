Tentato furto aggravato: polizia arresta pregiudicato 41enne

Nella giornata di giovedì scorso, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno tratto in arresto Tamazi Odishelidze, cittadino georgiano classe 1977, in ottemperanza alla revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell’ordine medesimo.

Il georgiano è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia per espiare la pena della reclusione di un anno, un mese e ventotto giorni, perché condannato per il reato di tentato furto aggravato in concorso.