Pistola pronta all'uso in cucina, cocaina in camera: arrestato 35enne

Nascondeva un'arma clandestina e cocaina. E' quanto recuperato dagli agenti della squadra mobile di Foggia a carico del pregiudicato foggiano Pasquale Lauriola, 35 anni, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e detenzione di arma clandestina, una pistola cal 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore contenente 6 cartucce dello stesso calibro.

L’arresto è stato eseguito a seguito di un controllo effettuato in strada. Durante il controllo, il giovane si mostrava particolarmente nervoso e per tale motivo gli operanti hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare. Ed è qui, nella sua abitazione, che la polizia ha recuperato - all’interno di un vano in cucina - un’arma clandestina marca Beretta cal 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore. In un’altra stanza, all’interno di una scatola in plastica, invece, vi erano due involucri in cellophane contenenti 17 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Alla fine degli accertamenti, come disposto dall'autorità giudiziaria, Lauriola è stato arrestato e ristretto presso la Casa Circondariale di Foggia.