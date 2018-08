Minacce e percosse all’anziana madre per estorcerle denaro: in manette 45enne

Nella giornata di venerdì 3 agosto, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia - Sezione reati contro la persona e minori hanno tratto in arresto su ordine di misura cautelare in carcere un uomo di 45 anni, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dell’anziana madre.

La donna a causa delle reiterate richieste di denaro da parte del figlio tossicodipendente, formulate con urla e spintoni, era stata costretta a lasciare il proprio appartamento e trasferirsi a casa della figlia.

Gli agenti erano già intervenuti nel maggio scorso, quando l’uomo si recò presso l’abitazione della sorella, pretendendo che la madre facesse ritorno a casa. Al rifiuto della donna, l’aveva aggredita spintonandola.

Le indagini condotte dagli investigatori hanno consentito di appurare che l’anziana donna da molto tempo subiva minacce e percosse da parte del figlio, il quale pur di accaparrarsi le venti euro giornaliere utili a soddisfare le proprie necessità, non esitava ad estorcerli con violenza o minaccia.

La povera donna a causa della situazione di indigenza era stata costretta ad elemosinare nella pubblica via. I gravi elementi indiziari a carico dell’indagato hanno consentito al Pubblico Ministero la formulazione della richiesta dell’applicazione della misura coercitiva e della successiva emissione dell’ordinanza di carcerazione da parte del GIP del Tribunale di Foggia.

Il figlio degenere alla fine delle formalità di rito è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.